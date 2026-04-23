Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 12:23

Ракета "Ангара-1.2" с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты "Ангара-1.2" с военными спутниками с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в Минобороны РФ.

Пуск состоялся 23 апреля в 11:29 по московскому времени. Ракету-носитель легкого класса запустили боевые расчеты космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк. Запуск был осуществлен в интересах ведомства.

Ранее сообщалось, что в России ведется работа над модернизированной версией легкой ракеты "Ангара-1.2". Новая версия ракеты будет называться "Ангара-1.2М". Ее запустят с космодрома Плесецк в Архангельской области после 2035 года.

До этого в интересах Минобороны РФ ВКС России провели пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Старт и полет прошли в штатном режиме. Сразу после старта "Союз-2.1б" была взята на устойчивое сопровождение наземными средствами измерительного комплекса космодрома.

