23 апреля, 18:13

Посвященная "Лосиному острову" фотовыставка откроется на ВДНХ

Фото: телеграм-канал "ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

Фотовыставка с изображениями обитателей национального парка "Лосиный остров" начнет работу на ВДНХ 24 апреля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Выставка будет проходить до 25 мая. Посетители смогут отправиться в виртуальное путешествие по "Лосиному острову", посмотреть на фотографии оленей, кабанов, альпак, дятлов, лебедей, чаек и других животных. Всего представлены 10 стендов с 20 изображениями зверей и птиц.

Ранее сообщалось, что в нацпарке зацвела пролеска сибирская. Это растение относится к пятому классу редкости и включено в региональные Красные книги.

Большую часть года пролеска проводит под землей. Надземная часть растения питает луковицу и участвует в размножении. При этом цикл развития до первого цветения занимает 5 лет.

В "Лосином острове" показали, как детеныши марала радуются весне

Читайте также


Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

