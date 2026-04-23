Посвященная "Лосиному острову" фотовыставка откроется на ВДНХ

Фотовыставка с изображениями обитателей национального парка "Лосиный остров" начнет работу на ВДНХ 24 апреля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Выставка будет проходить до 25 мая. Посетители смогут отправиться в виртуальное путешествие по "Лосиному острову", посмотреть на фотографии оленей, кабанов, альпак, дятлов, лебедей, чаек и других животных. Всего представлены 10 стендов с 20 изображениями зверей и птиц.

Ранее сообщалось, что в нацпарке зацвела пролеска сибирская. Это растение относится к пятому классу редкости и включено в региональные Красные книги.

Большую часть года пролеска проводит под землей. Надземная часть растения питает луковицу и участвует в размножении. При этом цикл развития до первого цветения занимает 5 лет.