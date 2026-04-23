Тимати отреагировал на введенные против него санкции ЕС

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский рэпер Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов. – Прим. ред.) отреагировал на введенные против него санкции Евросоюза.

"В отличие от многих чиновников у меня нет и никогда не было западных счетов и недвижимости в ЕС. Поэтому мне по фигу", – сказал исполнитель изданию Mash.

На ситуацию также обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем телеграм-канале она указала, что единственный человек, который может подобрать нужные слова в связи с произошедшим, это журналист Владимир Соловьев.

"Брат, не подкачай", – цитирует ее RT.

23 апреля ЕС в рамках нового пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении Тимати. Кроме того, рестрикции затронули боксера Федора Чудинова, заместителя главреда RT Антона Анисимова, гендиректора Мариупольского драмтеатра Игоря Солонина, первого замминистра культуры Сергея Обрывалина и других.