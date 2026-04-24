Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Израиль ударил по ракетным установкам "Хезболлы" в ответ на обстрел

Военные Израиля атаковали ракетные установки ливанского шиитского движения "Хезболла" в ответ на обстрел северных районов еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Уточняется, что удар был нанесен по установке, из которой боевики обстреляли приграничный израильский поселок Штула.

"Кроме того, был уничтожен еще один заряженный и готовый к запуску ракетный комплекс. Данная установка представляла угрозу для солдат ЦАХАЛ и Израиля", – говорится в сообщении армии.

Ранее Трамп заявил, что перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели. Кроме того, США планируют сотрудничать с Ливаном, чтобы помочь ему защитить себя от "Хезболлы".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

