Трамп допустил проведение переговоров США и Ирана в ближайшие 36–72 часа

Президент США Дональд Трамп не исключил, что мирные переговоры с Ираном могут состояться уже в ближайшие 36–72 часа, передала газета The New York Post.

Отвечая на просьбу издания прокомментировать информацию о возможности проведения переговоров в указанный срок, Трамп заявил, что "это возможно".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Первый этап переговоров США и Ирана об урегулировании конфликта состоялся в Пакистане 11 апреля, но стороны так и не смогли прийти к каким-либо мирным договоренностям. Сообщалось, что следующий раунд переговоров мог состояться 22 апреля, однако Тегеран отказался принимать участие в обсуждениях, подчеркнув, что Вашингтон лишь препятствует достижению приемлемого соглашения.

После этого Трамп заявил, что продлевает режим прекращения огня с Ираном до представления Тегераном мирного предложения. Однако Исламская Республика не признала продление перемирия, отметив, что будет действовать в соответствии со своими национальными интересами.