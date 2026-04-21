Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает режим прекращения огня с Ираном до достижения каких-либо результатов в рамках мирных переговоров. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, он принял такое решение по просьбе премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа и главы штаба пакистанских сухопутных войск Асима Мунира. Он добавил, что в данный момент правительство Ирана находится в "состоянии серьезного раскола".

"Я отдал приказ нашим вооруженным силам продолжать блокаду и во всех других отношениях оставаться готовыми и способными к действиям, а также продлить перемирие до тех пор, пока не будет представлено предложение Ирана и не завершатся переговоры, так или иначе", – подчеркнул американский лидер.

Изначально планировалось, что следующий раунд переговоров Ирана и США состоится в Исламабаде 22 апреля, однако затем Тегеран отказался принимать участие в обсуждениях, подчеркнув, что Вашингтон лишь препятствует достижению приемлемого соглашения.

По данным СМИ, Иран затягивает переговорный процесс из-за давления на руководство страны со стороны Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), представители которого не хотят вести диалог, пока США не снимут блокаду Ормузского пролива.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.