Axios: Иран затягивает переговорный процесс из-за давления со стороны КСИР

Фото: 123RF.com/jetapura9974

Иран затягивает переговорный процесс из-за давления на руководство страны со стороны Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Об этом пишет RT со ссылкой на Axios.

По данным журналистов, представители КСИР не хотят вести диалог, пока США не снимут блокаду Ормузского пролива.

Иранские делегаты были вынуждены приостановить переговоры, так как ожидали разрешения от верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Необходимое одобрение поступило только в понедельник, 20 апреля.

При этом телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщает, что второй раунд американо-иранских переговоров пройдет в среду утром, 22 апреля.

Американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. Иранскую – спикер однопалатного парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.

Вашингтон и Тегеран провели мирные переговоры 11–12 апреля. В результате стороны не смогли договориться. Следующий раунд мог состояться 20 апреля, но иранская сторона отказалась от встречи.

В Тегеране заявили, что не видят смысла продолжать диалог в текущих условиях, поскольку считают требования Вашингтона завышенными, а подход – нереалистичным.