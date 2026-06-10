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10 июня, 16:18

Шоу-бизнес

Долина заявила, что не рассчитывает на полный возврат похищенных мошенниками средств

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Народная артистка России Лариса Долина не рассчитывает на получение полного возмещения ущерба в размере 113 миллионов рублей от действий мошенников.

"Это нужно прожить, наверное, четыре жизни для того, чтобы получить эти деньги. Для меня это даже не главное. Конечно, всех мошенников нужно наказывать за такие жесточайшие махинации", – приводит слова Долиной РИА Новости.

Певица утверждает, что хотела бы вернуть хотя бы сумму, которая соответствует реальной стоимости квартиры в районе Хамовники. При этом она "не говорит" о тех сбережениях, которые у нее были.

Долина стала жертвой обмана в 2024 году, когда продала свою квартиру и передала деньги злоумышленникам. Суд приговорил всех мошенников к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет и оштрафовал их.

Позже певица оспорила сделку по продаже жилья и вернула право собственности, однако это решение вызвало недовольство в обществе. В результате Верховный суд в 2025 году признал право собственности квартиры за покупательницей Полиной Лурье.

Мосгорсуд постановил выселить артистку. В середине января адвокат певицы сообщила, что исполнительница и ее внучка покинули жилье, а ключи были переданы новой владелице. Сама Долина подала в суд на мошенников, требуя возместить ей имущественный ущерб.

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