Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 апреля, 20:38

Политика
Главная / Новости /

IRNA: Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США

Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Иран не будет участвовать во втором раунде переговоров с США. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

В Тегеране заявили, что не видят смысла продолжать диалог в текущих условиях, поскольку считают требования Вашингтона завышенными, а подход – нереалистичным.

Поводом для отказа также названа ситуация вокруг Ормузского пролива, где усилился контроль со стороны США. В Иране расценивают это как давление и нарушение договоренностей о прекращении огня.

Ранее американская сторона заявляла о возможном возобновлении переговоров в ближайшие сутки и направлении делегации в регион. Однако в Тегеране подчеркнули, что решение о дальнейшем участии будет зависеть от изменения позиции США, включая снятие ограничений на судоходство.

Предыдущая попытка диалога в Исламабаде, состоявшая 11–12 апреля, не принесла результатов, хотя формально режим прекращения огня сохраняется. Посредники продолжают попытки вернуть стороны за стол переговоров.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика