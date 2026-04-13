Трамп раскритиковал Папу Римского после его слов об Иране

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп раскритиковал политические взгляды Папы Римского Льва XIV в ответ на критику американской военной операции против Ирана. Свой пост Трамп опубликовал в соцсети Truth Social.

Ранее Папа Римский осудил действия США в Иране, назвав неприемлемыми угрозы Трампа иранскому народу. Он также отметил, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа.

В ответ на это Трамп заявил, что понтифик "слаб в вопросах борьбы с преступностью и ужасен в области внешней политики".

"Он говорит о "страхе" перед администрацией Трампа, но не упоминает о том страхе, который испытывали Католическая Церковь и все другие христианские организации во время пандемии COVID, когда арестовывали священников, пасторов и всех остальных за проведение церковных служб, даже если они выходили на улицу и соблюдали расстояние в 3–6 метров", – написал Трамп.

Американский лидер признался, что ему больше нравится старший брат Папы Римского Луи Прево, поскольку тот полностью поддерживает движение MAGA ("Сделаем Америку снова великой").

"Я не хочу Папу, который считает нормальным, что у Ирана есть ядерное оружие. Я не хочу Папу, который считает ужасным то, что Америка напала на Венесуэлу – страну, которая поставляла в США огромные партии наркотиков и, что еще хуже, выгружала в нашу страну своих заключенных", – добавил глава Белого дома.

Трамп заявил, что выполняет на своем посту именно то, для чего его избрали, – снижает преступность до рекордно низких показателей и "создает величайший фондовый рынок в истории".

По мнению президента США, Папа Римский должен быть благодарен ему, потому что его избрали на эту должность именно из-за Трампа.

"Его не было ни в одном списке кандидатов на пост Папы, и церковь поставила его туда только потому, что он американец, и они посчитали, что это будет лучшим способом справиться с президентом Трампом. Если бы меня не было в Белом доме, Льва не было бы в Ватикане", – подчеркнул лидер США.

Трамп призвал Папу Римского взять себя в руки, "перестать потакать радикальным левым" и сосредоточиться на том, чтобы быть священнослужителем, а не политиком.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Переговоры США и Ирана об урегулировании конфликта прошли в Пакистане в минувшие выходные. На них обсуждались Ормузский пролив, ядерная тематика, снятие санкций, выплата репараций и окончательное завершение конфликта в регионе. В итоге США и Иран не смогли прийти к каким-либо мирным договоренностям.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что мирное соглашение не было заключено по вине США. По его словам, делегация Тегерана во время обсуждений столкнулась с максимализмом, постоянным изменением условий и блокадой со стороны американских переговорщиков.