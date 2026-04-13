Глава МИД Ирана заявил, что мирная сделка не заключена по вине США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что мирное соглашение не было заключено во время переговоров в Исламабаде по вине США. Об этом он написал в соцсети X.

"В ходе интенсивных переговоров на высшем уровне, первых за последние 47 лет, Иран добросовестно взаимодействовал с США с целью положить конец войне. Однако, когда до подписания "Исламабадского меморандума" оставалось буквально несколько шагов, мы столкнулись с максимализмом, постоянным изменением условий и блокадой", – сообщил Аракчи.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Переговоры США и Ирана об урегулировании конфликта прошли в Пакистане в минувшие выходные. На них обсуждались Ормузский пролив, ядерная тематика, снятие санкций, выплата репараций и окончательное завершение конфликта в регионе. В итоге США и Иран не смогли прийти к каким-либо мирным договоренностям.