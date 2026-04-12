12 апреля, 17:17Политика
Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским президентом Масудом Пезешкианом и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Лидер Ирана выразил признательность Путину за позицию Москвы, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации. Также Пезешкиан поблагодарил РФ за гуманитарную помощь.
Российский лидер, в свою очередь, выразил готовность и далее помогать в поиске политико-дипломатического способа урегулирования конфликта, а также выполнять посредничество в интересах установления мира в регионе.
Кроме того, Пезешкиан поздравил Путина и всех православных христиан России с праздником Пасхи.
До этого российский лидер проводил телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы лидеры двух стран обменялись мнениями о военно-политической конфронтации в Персидском заливе, указывая на необходимость как можно скорее перейти к выработке взаимоприемлемых мирных решений.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. Лишь в апреле стартовали переговоры Вашингтона и Тегерана о мире. В итоге США и Иран не смогли прийти к каким-либо мирным договоренностям.
