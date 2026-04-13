Новости

Новости

13 апреля, 04:22

TOI: Израиль готовится возобновить боевые действия против Ирана

Израиль готовится к новым атакам по Ирану после провала переговоров

Израильские войска готовятся возобновить боевые действия против Ирана после неудачных переговоров Вашингтона и Тегерана в Пакистане. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Журналисты обратили внимание на, предположительно, скоординированную утечку информации от израильских силовиков нескольким крупнейшим телеканалам страны. Согласно этой информации, Тель-Авив заинтересован в продолжении войны, поскольку власти Израиля считают, что она закончилась слишком рано и "без достаточного давления на Иран по ядерной проблеме и баллистическим ракетам".

Глава генштаба армии Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир уже поручил военным готовиться к немедленному возобновлению боевых действий. Одновременно с этим в ЦАХАЛ также ожидают внезапного нападения со стороны Ирана.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Переговоры США и Ирана об урегулировании конфликта прошли в Пакистане в минувшие выходные. На них обсуждались Ормузский пролив, ядерная тематика, снятие санкций, выплата репараций и окончательное завершение конфликта в регионе. В итоге США и Иран не смогли прийти к каким-либо мирным договоренностям.

