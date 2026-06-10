10 июня, 16:40Происшествия
В Балашихе завели дело на хулигана, который заставил встать на колени ребенка
Фото: MAX/Mash
В Балашихе возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" против 17-летнего молодого человека, который оскорблял двух мальчиков 8 и 11 лет и заставил одного из них встать на колени. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
В ведомстве заявили, что подозреваемого уже нашли и в ближайшее время доставят на допрос.
Ход следствия и вопрос привлечения подростка к ответственности находится на контроле Балашихинской городской прокуратуры.
Как сообщалось ранее, полиция организовала проверку после того, как информацию об инциденте распространили СМИ. Камеры видеонаблюдения в одном из домов на Рождественской улице засняли, как молодой человек замахнулся на детей, а потом заставил одного из них встать на колени.