В Балашихе завели дело на хулигана, который заставил встать на колени ребенка

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В Балашихе возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" против 17-летнего молодого человека, который оскорблял двух мальчиков 8 и 11 лет и заставил одного из них встать на колени. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК РФ.

В ведомстве заявили, что подозреваемого уже нашли и в ближайшее время доставят на допрос.

Ход следствия и вопрос привлечения подростка к ответственности находится на контроле Балашихинской городской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, полиция организовала проверку после того, как информацию об инциденте распространили СМИ. Камеры видеонаблюдения в одном из домов на Рождественской улице засняли, как молодой человек замахнулся на детей, а потом заставил одного из них встать на колени.