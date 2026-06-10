Певица Долина заявила, что ее внучка возьмет псевдоним в случае решения стать артисткой

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Внучка певицы Ларисы Долиной Александра возьмет псевдоним, если решит стать артисткой. Об этом Долина рассказала ТАСС.

Артистка подчеркнула, что ее внучка пока не планирует строить медиакарьеру, а пока только учится. Она окончила 8-й класс и хочет провести в школе еще 3 года. Но в случае если внучка вдруг решит пойти по пути бабушки, то ей придется взять псевдоним, чтобы известная фамилия не мешала строить карьеру.

По словам Долиной, имя известных родителей часто мешает многим детям. Кроме того, певица не собирается самостоятельно продвигать свою внучку.

"Если ей понадобится просто моя практическая помощь, какой-то совет – обязательно дам, но двигать ее никуда не собираюсь сама", – подчеркнула артистка.

Ранее российская певица Mia Boyka (настоящее имя – Мария Бойко. – Прим. ред.) решила закрыть свое ИП, благодаря которому она могла заниматься агробизнесом. Она планировала разводить крупный рогатый скот, овец, коз, птиц и свиней, а также производить продукты, выращивать зерновые культуры и рассаду, но в конце мая подала заявление о прекращении деятельности.

