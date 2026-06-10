График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 16:37

Политика

Путин назвал чушью и бредом ввод санкций против детских центров

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин назвал чушью и бредом решения правящих европейских элит вводить санкции против детских центров. Соответствующее заявление президент сделал в ходе совещания с членами правительства РФ.

"Но тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают", – отметил Путин.

По его словам, если деятелей Евросоюза, озабоченных защитой сексуальных меньшинств (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), раздражает вид счастливых российских детей, значит, в стране все делают правильно.

"В наши детские центры между тем с удовольствием приезжают ребята из всех субъектов федерации, из зарубежных стран, и немало у нас детей приезжает из-за границы, проводят в них время интересно и ярко, с большой пользой для своего развития", – заключил глава государства.

Ранее ЕС ввел санкции против 16 педагогов и руководителей молодежных организаций, а также детских центров России. Рестрикции распространились в том числе на Всероссийский детский центр "Алые паруса" в Евпатории, Всероссийский детский центр "Орленок" в Туапсе и другие организации.

В посольстве России в Лондоне на это заявили, что новые санкции основаны на искажении фактов о детях, спасенных из зоны боевых действий. В диппредставительстве указали на то, что информация о якобы насильственном перемещении с территории Украины в Россию 20 тысяч детей неоднократно опровергалась.

Читайте также


властьполитика

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика