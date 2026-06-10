Путин назвал чушью и бредом ввод санкций против детских центров

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Владимир Путин назвал чушью и бредом решения правящих европейских элит вводить санкции против детских центров. Соответствующее заявление президент сделал в ходе совещания с членами правительства РФ.

"Но тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают", – отметил Путин.

По его словам, если деятелей Евросоюза, озабоченных защитой сексуальных меньшинств (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), раздражает вид счастливых российских детей, значит, в стране все делают правильно.

"В наши детские центры между тем с удовольствием приезжают ребята из всех субъектов федерации, из зарубежных стран, и немало у нас детей приезжает из-за границы, проводят в них время интересно и ярко, с большой пользой для своего развития", – заключил глава государства.

Ранее ЕС ввел санкции против 16 педагогов и руководителей молодежных организаций, а также детских центров России. Рестрикции распространились в том числе на Всероссийский детский центр "Алые паруса" в Евпатории, Всероссийский детский центр "Орленок" в Туапсе и другие организации.

В посольстве России в Лондоне на это заявили, что новые санкции основаны на искажении фактов о детях, спасенных из зоны боевых действий. В диппредставительстве указали на то, что информация о якобы насильственном перемещении с территории Украины в Россию 20 тысяч детей неоднократно опровергалась.