Новые санкции Великобритании, принятые в отношении российских молодежных организаций, основаны на искажении фактов о детях, спасенных из зоны боевых действий, указано в переданном ТАСС комментарии посольства России в Лондоне.

В диппредставительстве указали на то, что информация о якобы насильственном перемещении с территории Украины в Россию 20 тысяч детей неоднократно опровергалась, и сравнили это с дезинформацией о Буче.

"Неправомерные ограничительные меры введены против тех, кто самоотверженно спасает детей в прифронтовой полосе в условиях варварских обстрелов с применением западных, в том числе британских, вооружений. <...> Лондон изначально сделал ложь одним из своих главных орудий на Украине и продолжает изощряться в манипуляциях и искажении фактов, одновременно обвиняя в этом других", – подчеркнули в посольстве.

Кроме того, заявления правительства Великобритании о якобы вмешательстве России в выборы Армении выглядят нелепо на фоне "откровенной неоколониальной политики Лондона".

В заявлении указано, что данная политика привела к госперевороту в Киеве, а теперь нацелена на Армению. В посольстве добавили, что Запад должен прекратить вмешиваться в дела суверенных государств, что было сделано в отношении Молдавии и Румынии.

"На воре шапка горит", – заключили в диппредставительстве.

Ранее Евросоюз ввел санкции против 16 педагогов и руководителей молодежных организаций, а также детских центров России. Рестрикции распространились на Нахимовское военно-морское училище Минобороны РФ, Региональное отделение ДОСААФ Севастополя и пять детских центров России.

В частности, в список включили Всероссийский детский центр "Алые паруса" в Евпатории, Всероссийский детский центр "Орленок" в Туапсе и другие организации.

