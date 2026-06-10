График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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10 июня, 16:42

Транспорт

Трамваи изменят маршрут движения на востоке Москвы с 12 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи не будут ходить между станциями метро "Сокольники" и "Преображенская площадь" по выходным дням с 12 июня, предупредила пресс-служба Дептранса Москвы.

Вагоны Т1, курсирующие между "Сокольниками" и "Бульваром Рокоссовского", временно будут следовать через парк "Сокольники" и Богородское.

Кроме того, трамвай № 7 работать не будет, а маршрут № 36к станет дополнительным от Метрогородка до станции метро "Семеновская". Горожан призвали пользоваться метрополитеном, автобусами № м60, е66, т32 и трамваями № 36, 36к, 46, 50.

"На участке от Белорусского вокзала до метро "Красносельская" вместо трамвая 7 пользуйтесь трамваем 50. Напоминаем, что трамваи 50 по выходным дням вместо метро "Новослободская" временно ходят до Белорусского вокзала", – уточнили в ведомстве.

Изменения связаны с ремонтом путей на Преображенской улице. Основные работы проводятся в выходные дни, когда пассажиропоток меньше. По будням трамваи будут следовать по своим обычным маршрутам.

Фото: MAX/"Дептранс. Оперативно"

Ранее сообщалось, что движение транспорта временно перекроют на участке Крылатской улицы 13 июня. Это связано с проведением триатлона "Кубок грома". Ограничения будут действовать с 07:00 до 10:00. Также с 00:01 до конца мероприятия там нельзя будет парковать автомобили.

"Новости дня": трамвайную остановку у станции метро "Новослободская" временно закрыли

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