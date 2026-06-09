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09 июня, 07:56

Транспорт

Движение транспорта временно перекроют на Крылатской улице 13 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта будет временно перекрыто на Крылатской улице в субботу, 13 июня, в связи с проведением триатлона "Кубок грома". Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Речь идет об участке улицы от дома 16 до улицы Нижние Мневники. Ограничения будут действовать с 07:00 до 10:00. Помимо этого, участок будет повторно закрыт 12 июля и 22 августа. В даты проведения триатлона на этом участке также нельзя будет парковаться с 00:01 до окончания мероприятия.

Фото: МАХ/"Дептранс. Оперативно"

Ранее стало известно, что расписание поездов на МЦД-4 изменится во вторник и среду, 9 и 10 июня, в период с начала движения до 12:00. В частности, интервалы движения на диаметре увеличатся до 15 минут. На Нижегородском направлении в промежутке с 11:00 до 12:00 интервал вырастет до 40 минут.

Причина корректировок – плановые работы по капитальному ремонту путевой инфраструктуры на участке Железнодорожная – Реутов, которые проведут специалисты ОАО "РЖД".

Автобусы № 229 и 829 не будут ходить по Крылатской улице 13 июня

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