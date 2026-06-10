Юрист Палюлин: купание в фонтане в жару можно расценить как мелкое хулиганство

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Купание в фонтане в жару можно расценить как мелкое хулиганство, за которое нарушителю грозит штраф от 500 до 1 000 рублей или административный арест до 15 суток. Об этом заявил RT преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета "Синергия" Антон Палюлин.

По словам юриста, на федеральном уровне КоАП России не содержит отдельного состава, наказывающего исключительно за сам факт погружения в фонтан. Однако российские регионы активно развивают собственное законодательство, чтобы закрыть правовые пробелы и избежать необходимости доказывать хулиганский умысел.

Например, уточнил Палюлин, в Перми есть отдельная статья регионального закона об административных правонарушениях, которая запрещает купание в чашах фонтанов и предусматривает штраф в 1 тысячу рублей.

Отдельное внимание уделяется имущественной ответственности, так как современные фонтаны оснащены дорогими насосами, системами фильтрации и подводной подсветкой, подчеркнул собеседник издания.

"Одно неосторожное движение ногой способно вывести из строя хрупкую форсунку или повредить кабель. В такой ситуации вступают в действие статья 1064 и статья 15 Гражданского кодекса РФ, обязывающие причинителя вреда возместить муниципалитету полный объем реального ущерба", – сказал эксперт.

Если отдыхающий умышленно ломал фонтан, то это перерастает в уголовное преступление и подпадает под уголовные статьи о вандализме или умышленном повреждении имущества.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что ходить в жару на улице с голым торсом не запрещено, но, если это будет сопровождаться нарушением порядка, можно получить штраф или 15 суток ареста. Такой внешний вид без агрессии, приставаний и нецензурной брани обычно не образует состава правонарушения.