IWCT: расходы США на военную операцию против Ирана превысили 55 млрд долларов

Расходы США на военную операцию против Ирана за 50 дней превысили 55 миллиардов долларов. Об этом сообщает портал Iran War Cost Tracker, который ведет неофициальный подсчет затрат.

По данным ресурса, к настоящему моменту Вашингтон потратил около 55,9 миллиардов долларов. В расчет включены расходы на содержание военных, переброску кораблей в регион и другие сопутствующие затраты.

Авторы проекта отмечили, что методика основана на данных доклада Пентагона для конгресса. Согласно этим оценкам, первые шесть дней операции обошлись США в 11,3 миллиардов долларов, после чего ежедневные расходы составили около 1 миллиарда долларов.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля после ракетных ударов США и Израиля по Ирану. Тегеран ответил атаками на израильскую территорию и американские базы в ряде стран региона, включая Бахрейн, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Попытка переговоров в Исламабаде 11–12 апреля не принесла результатов, хотя формальный режим прекращения огня сохраняется.

Ранее американская сторона заявляла о возможном возобновлении переговоров в ближайшие сутки и направлении делегации в регион. Однако Иран заявил, что не будет участвовать во втором раунде переговоров с США. В Тегеране заявили, что не видят смысла продолжать диалог в текущих условиях.