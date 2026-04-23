В Иране предупредили США и Израиль об "операциях-сюрпризах" при атаках на страну

Корпус стражей исламской революции (КСИР) выразил готовность проводить "операции-сюрпризы", которые "выходят за рамки расчетов" США и Израиля. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на информагентство Tasnim.

Такое заявление было сделано по случаю годовщины создания КСИР. В организации указали, что иранские военнослужащие могут противостоять противникам, "используя новые козыри на поле боя".

Кроме того, добавили в КСИР, их войска приведены в состояние повышенной готовности и смогут наносить удары при дальнейшей эскалации конфликта.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил, что мирные переговоры с Тегераном могут пройти в ближайшие дни.

Первый этап ирано-американских консультаций прошел в Пакистане 11 апреля. Следующий раунд переговоров, запланированный на 22-е число, был отменен из-за нежелания Ирана принимать участие в обсуждениях.