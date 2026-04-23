TWZ: США применили палубные пушки в Иране впервые за 38 лет

Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Volkan Furuncu

Военные США в Иране впервые за последние 38 лет применили палубные пушки против морских целей. Об этом пишет RT со ссылкой на The War Zone.

Уточняется, что оружие использовал эсминец класса "Арли Берк" USS Spruance при обстреле и захвате иранского торгового судна Touska.

По данным журналистов, последний случай применения палубного орудия военно-морским кораблем против другого корабля произошел в 1988 году во время операции "Богомол".

При этом ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что мирные переговоры с Ираном могут состояться уже в ближайшие дни. Первый этап консультаций США и Ирана по урегулированию конфликта прошел в Пакистане 11 апреля.

Следующий раунд переговоров мог состояться 22 апреля, однако Тегеран отказался принимать участие в обсуждениях.

После этого Трамп заявил, что продлевает режим прекращения огня с Ираном до представления Тегераном мирного предложения. Однако Исламская Республика не признала продление перемирия.

