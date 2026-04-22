Премьер Пакистана Шариф поблагодарил Трампа за продление перемирия в Иране

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил президента США Дональда Трампа за продление режима прекращения огня с Ираном. Об этом политик написал в соцсети X.

Шариф добавил, что Пакистан продолжит свои искренние усилия по достижению переговорного урегулирования конфликта.

"Я искренне надеюсь, что обе стороны продолжат соблюдать перемирие и смогут заключить всеобъемлющую мирную сделку во время второго раунда переговоров, запланированного в Исламабаде, для постоянного прекращения конфликта", – отметил премьер Пакистана.

Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном до получения мирного предложения со стороны Тегерана. По его словам, в данный момент иранское правительство находится в "состоянии серьезного раскола".

Между тем Иран не признал объявленное Трампом продление режима прекращения огня. В Тегеране подчеркнули, что намерены действовать в соответствии со своими национальными интересами.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.