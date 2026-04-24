24 апреля, 07:52

Наука

Вспышка высшего балла Х2,5 произошла на Солнце

Вспышку высшего балла Х2,5 зафиксировали на Солнце. Она стала сильнейшей почти за 2,5 месяца, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По словам ученых, рост активности на Солнце преодолел порог вспышек высшего уровня. Более сильная активность уровня X4.2 последний раз была зарегистрирована 4 февраля.

Вспышку сопровождал крупный выброс плазмы. При этом центр взрыва пока еще довольно сильно смещен к краю Солнца, а плазма уходит вбок.

"Есть большая вероятность, что событие окажется нейтральным для Земли. Более точный вывод можно будет сделать в течение дня по результатам математического моделирования", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в таком случае возможно только касание планеты краем плазменного облака. Также пока не отмечается признаков спада активности Солнца.

Ученые наблюдают рост солнечной активности до среднего уровня ожидается на текущей неделе. При этом заведующий лабораторией Сергей Богачев отметил, что сейчас на Солнце фиксируется глубокий спад активности. Это один из признаков движения к минимуму 11-летнего цикла.

Читайте также


наука

Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

