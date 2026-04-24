Вспышка высшего балла Х2,5 произошла на Солнце

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Вспышку высшего балла Х2,5 зафиксировали на Солнце. Она стала сильнейшей почти за 2,5 месяца, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По словам ученых, рост активности на Солнце преодолел порог вспышек высшего уровня. Более сильная активность уровня X4.2 последний раз была зарегистрирована 4 февраля.

Вспышку сопровождал крупный выброс плазмы. При этом центр взрыва пока еще довольно сильно смещен к краю Солнца, а плазма уходит вбок.

"Есть большая вероятность, что событие окажется нейтральным для Земли. Более точный вывод можно будет сделать в течение дня по результатам математического моделирования", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в таком случае возможно только касание планеты краем плазменного облака. Также пока не отмечается признаков спада активности Солнца.

Ученые наблюдают рост солнечной активности до среднего уровня ожидается на текущей неделе. При этом заведующий лабораторией Сергей Богачев отметил, что сейчас на Солнце фиксируется глубокий спад активности. Это один из признаков движения к минимуму 11-летнего цикла.