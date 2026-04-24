Минюст США включил расстрел в список способов смертной казни

Министерство юстиции США объявило о включении расстрела в список способов казни. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ведомство объявило об упрощении ряда процедур, связанных с исполнением смертных приговоров. Уточняется, что это необходимо для ускорения дел со смертными приговорами.

Кроме того, Минюст США обновил протокол о введении смертельной инъекции.

Ранее парламент Израиля одобрил закон о смертной казни для террористов. Смертная казнь будет проводиться в исполнение через повешение. Такая мера будет применяться в отношении радикалов вне зависимости от их вероисповедания.

