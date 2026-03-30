30 марта, 21:16

Политика

Парламент Израиля принял закон о смертной казни для террористов

Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Парламент Израиля одобрил закон о смертной казни для террористов. Об этом заявил министр национальной безопасности Итамар бен-Гвир в своем телеграм-канале.

"Свершилась история! Мы обещали. Мы действовали. Мы выполнили", – отметил он.

Министр подчеркнул, что документ был внесен в свод законов страны.

Как уточнила израильская гостелерадиокомпания Kan, смертная казнь будет проводиться в исполнение через повешение. Такая мера будет применяться в отношении радикалов вне зависимости от их вероисповедания. В поддержку закона выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее народный суд средней ступени китайского города Вэньчжоу привел в исполнение смертный приговор в отношении 11 членов преступного синдиката "семья Мин".

В сентябре 2025 года их приговорили к смертной казни за убийства, мошенничество, незаконное удержание людей, организацию казино и проституции, торговлю наркотиками.

По данным СМИ, синдикат действовал с 2015 года и был причастен к азартным играм и мошенничеству на сумму более 10 миллиардов юаней (около 1,4 миллиарда долларов).

политиказа рубежом

