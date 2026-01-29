ЦТК: в Китае казнили 11 человек, осужденных за убийства и мошенничество

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Народный суд средней ступени китайского города Вэньчжоу привел в исполнение смертный приговор в отношении 11 членов преступного синдиката "семья Мин". Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В сентябре 2025 года осужденных приговорили к смертной казни за убийства, мошенничество, незаконное удержание людей, организацию казино и проституции, торговлю наркотиками.

Преступники действовали на севере Мьянмы на границе с КНР, а жертвами мошенничества стали китайцы. В ноябре 2023 года главари группировки были арестованы, а их лидер совершил суицид во время рейда. Тогда же власти Мьянмы выдали Китаю людей, подозреваемых в телекоммуникационном мошенничестве.

По данным СМИ, синдикат действовал с 2015 года и был причастен к азартным играм и мошенничеству на сумму более 10 миллиардов юаней (около 1,4 миллиарда долларов). Кроме того, члены синдиката признаны виновными в убийстве 14 граждан Китая и ранении 6 человек.

Ранее КНР передала России Марину Лопатину, которую в 2011 году приговорили в Китае к смертной казни за контрабанду наркотиков. Россиянка будет отбывать наказание на родине. Ее обвинили в попытке провоза героина из специального административного района Макао в материковую часть Китая.

