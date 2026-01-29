Росгвардия задержала устроившего дебош посетителя ресторана на востоке Москвы

Фото: MAX/"Росгвардия. Москва"

Задержан мужчина, который устроил дебош в ресторане на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по столице.

Сигнал "Тревога" поступил от администратора заведения, расположенного в районе Сокольнической площади. Он пожаловался на мужчину, чей внешний вид и манера речи указывали на приверженность рэп-субкультуре.

По словам администратора заведения, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, кричал и ругался матом. Причиной такого поведения стал его отказ освободить стол, бронь которого подходила к концу.

Кроме того, ведомство указало, что нарушитель оказал сопротивление при задержании. 43-летнего уроженца Владимирской области доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее 24-летний мужчина устроил погром в музее на Никитском бульваре в Москве. Правоохранители патрулировали территорию, когда получили сигнал "Тревога" из одного из охраняемых культурных учреждений.

Выяснилось, что мужчина сломал окно второго этажа, попав таким образом внутрь здания. Злоумышленник разбил аквариум и повредил несколько дверей. При задержании молодой человек сказал, что "не помнит" ничего. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции.

