Мужчина разбил лопатой стекло в московском ресторане, чтобы вытащить игрушку для сына

Мужчина разбил стекло в одном из ресторанов быстрого обслуживания на Профсоюзной улице в Москве, чтобы достать наборы конструкторов для сына, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, он пытался открыть витрину, несмотря на замечания сотрудников, а также ударил работника организации рукой по лицу. После этого мужчина разбил витрину с помощью саперной лопаты и забрал конструкторы. Помимо этого, используя лопату как оружие, угрожал работнику ресторана расправой.

Мужчина скрылся с места преступления, причинив организации материальный ущерб на общую сумму около 4 тысячи рублей. Позже он был задержан, ему предъявлено обвинение по статье "Разбой".

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с учетом позиции Черемушкинской межрайонной прокуратуры. Его привлечение к уголовной ответственности находится на контроле ведомства.

