Суд в Москве арестовал конспиролога за попытку снять никаб с женщины

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Суд в Москве назначил семь суток административного ареста 61-летней женщине за попытку снять никаб с пассажирки поезда в метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Женщина, которая является автором книг по конспирологии, признана виновной в мелком хулиганстве за драку, попытку снять никаб с пассажирки, а также съемку происходящего на мобильный телефон.

Как было установлено в суде, в вагоне электропоезда на станции "Филатов луг" она начала оскорбительно приставать к пассажирке и попыталась прилюдно снять с нее никаб. При этом на неоднократные замечания других пассажиров женщина не реагировала.

Свою вину конспиролог не признала. По ее словам, она снимала на видео подозрительных мужчину и женщину для своей безопасности, а драку спровоцировал спутник пассажирки. Женщина уже обжаловала арест в апелляционной инстанции.

Ранее суд в Москве арестовал девушку за хулиганство на прощании с рэпером Пашей Техником (настоящее имя – Павел Ивлев. – Прим. ред.). Она, находясь на прощании в нетрезвом виде, нецензурно высказывалась в адрес правоохранителей, отказывалась проследовать с сотрудниками полиции в участок и требовала, чтобы ее не задерживали.