Женщина потушила сигарету о лицо ребенка в Москве

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Женщина напала на трехлетнего ребенка в Зеленограде, потушив сигарету о его лицо, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

"Ребенок находится в нормальном состоянии, разве что, возможно, с ним психологически нужно поработать. Госпитализация из-за травмы не потребовалась", – цитирует ее Агентство "Москва".

Нападавшая состоит в учете в психоневрологическом диспансере, отметила Ярославская.

По данным местных телеграм-каналов, трехлетняя девочка гуляла с отцом, когда на нее напала женщина. Отец схватил нападавшую и задержал ее до прибытия полицейских. Мужчина заявлял, что у женщины якобы был нож. Уполномоченный по правам ребенка, в свою очередь, эту информацию не подтвердила.

"Если суд признает (необходимость. – Прим. ред.) принудительного лечения, она должна будет проходить принудительное психиатрическое лечение. Бегать по району, людей пугать никто не позволит", – рассказала Ярославская в беседе с ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"), сообщает в своем телеграм-канале столичный главк Следственного комитета.

"В ходе мониторинга средств массовой информации было выявлено сообщение о том, что в парке в Зеленограде женщина, грубо нарушая общественный порядок и выражая пренебрежение к окружающим, напала на малолетнюю девочку", – сказано в сообщении.

Ведомство уточнило, что подозреваемая установлена, в ближайшее время ее доставят в следственное подразделение, где следователи приступят к ее допросу. Следователями столичного СК проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.

Ранее следователи возбудили дело о хулиганстве после избиения подростками девочки в Петропавловске-Камчатском. По предварительным данным, несовершеннолетние подрались у дома на улице Бохняке, из-за чего девочка 2011 года рождения получила травмы и была госпитализирована. Ход расследования взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

