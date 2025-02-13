Полиция задержала напавшего на двух женщин в подмосковном храме мужчину

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Правоохранители задержали мужчину, который напал на двух служительниц подмосковного храма священномученика, пресвитера Сергия Подольского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным полиции, злоумышленник ударил женщин пластиковой трубой несколько раз, после чего разбил стекло на иконе и разорвал плакаты. После этого он похитил средства, которые прихожане оставляли в качестве пожертвования храму, и скрылся.

Вскоре мужчину задержали правоохранители патрульно-постовой службы. Злоумышленником оказался ранее судимый 35-летний житель Свердловской области. Его доставили в территориальный отдел внутренних дел.

В свою очередь, полицейские инициировали проверку, в ходе которой установят обстоятельства инцидента и примут решение о наказании, заявила начальник Управления информации и общественных связей ведомства Татьяна Петрова.

Ранее в Москве мужчина избил ногами 15-летнего подростка в вагоне поезда метро. Между нападавшим и потерпевшим произошел словесный конфликт, после чего мужчина не менее трех раз ударил подростка ногой в голову и туловище.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Нападавшему грозит уголовная ответственность, отметили в столичной прокуратуре.