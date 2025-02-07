В Петербурге задержали подростков, нападавших на прохожих ради контента

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В Санкт-Петербурге полиция задержала подростков, нападавших на прохожих и снимавших свои преступления на видео. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, что двое 14-летних подростков – учащийся лицея и ученик средней школы – напали и избили прохожего, а затем выложили видео с инцидентом в мессенджер. Кроме того, подростки 15 и 16 лет напали на дворника – мигранта из Средней Азии, разместив видео с избиением в социальных сетях.

В обоих случаях нападавшие вместе с родителями были доставлены в полицию и опрошены. В их отношении возбуждены уголовные дела, которые будут переданы для расследования в следственные органы СК России, сказано в сообщении.

Ранее семиклассник екатеринбургской гимназии № 205 ударил острым предметом одноклассника. По предварительной версии, между подростками произошел конфликт. Один из них периодически обрызгивал другого водой из игрушки, в результате второй ребенок из-за обиды достал острый предмет и ударил им одноклассника в область лопатки.

В конце января председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о противоправных действиях группы подростков в Краснодарском крае. Сообщалось, что они портят общедомовое имущество в многоквартирных домах, а также применяют насилие в отношении других детей и пожилых граждан.