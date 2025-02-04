Подросток ранил ученика гимназии в Екатеринбурге

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Семиклассник екатеринбургской гимназии № 205 ударил острым предметом одноклассника, передает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По предварительной версии следствия, между одноклассниками произошла конфликтная ситуация. Один из подростков "задирал" другого, периодически обрызгивая водой из игрушки. В результате второй ребенок из-за обиды достал острый предмет и ударил им одноклассника в область лопатки.

Пострадавший был госпитализирован с колото-резаной раной, уточнили в ведомстве, добавив, что он находится в удовлетворительном состоянии.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценка работе образовательной организации и органов системы профилактики по предотвращению противоправного поведения подростков.

В свою очередь, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил подробности инцидента. По его словам, тревожное сообщение о ЧП в учебном заведении с уклоном на театральные способности в дежурную часть поступило от бригады скорой помощи в 12:43 по местному времени (10:43 по московскому времени. – Прим. ред.). Участниками конфликта оказались 13-летние одноклассники Дмитрий и Данил.

Горелых подтвердил информацию о конфликте между ними, добавив, что один из подростков произнес оскорбительные слова, после чего началась драка. Когда потерпевший увидел в руках у оппонента кнопочный колюще-режущий предмет, он попытался сбежать, но не успел.

Полковник уточнил, что оба гимназиста, как и члены их семей, ранее на учетах в полиции не состояли. Потерпевший воспитывается матерью, а нападавший живет в полной семье. Сейчас сыщики анализируют съемки с камер видеонаблюдения, заключил он.

Ранее в Марий Эл нашли тела 29-летней женщины и ее двух детей с ножевыми ранениями. В связи с этим возбуждено уголовное дело. Спустя некоторое время был задержан подозреваемый в убийстве женщины и детей.