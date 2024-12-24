Напавшему на школьника в Краснодаре назначили штраф с выдворением из РФ

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

Прикубанский районный суд в Краснодаре вынес приговор подростку, напавшему с ножом на своего сверстника в школе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Обвиняемого 2010 года рождения признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

"С учетом возраста подсудимого, а также ряда других обстоятельств, судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. После уплаты штрафа он вместе с родителями будет выдворен за пределы Российской Федерации", – говорится в сообщении.



О нападении школьника на сверстников с ножом в образовательном учреждении, расположенном в поселке Российском в Краснодаре, стало известно 6 декабря. В результате в больницу были доставлены четыре ребенка. На данный момент они уже выписаны из медучреждения.

Подростка задержали прямо на месте происшествия. Глава региона Вениамин Кондратьев поручил разобраться, как ребенок смог пронести в школу холодное оружие.

