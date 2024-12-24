24 декабря, 11:44Происшествия
Напавшему на школьника в Краснодаре назначили штраф с выдворением из РФ
Фото: телеграм-канал "23 МВД"
Прикубанский районный суд в Краснодаре вынес приговор подростку, напавшему с ножом на своего сверстника в школе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Обвиняемого 2010 года рождения признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").
"С учетом возраста подсудимого, а также ряда других обстоятельств, судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. После уплаты штрафа он вместе с родителями будет выдворен за пределы Российской Федерации", – говорится в сообщении.
О нападении школьника на сверстников с ножом в образовательном учреждении, расположенном в поселке Российском в Краснодаре, стало известно 6 декабря. В результате в больницу были доставлены четыре ребенка. На данный момент они уже выписаны из медучреждения.
Подростка задержали прямо на месте происшествия. Глава региона Вениамин Кондратьев поручил разобраться, как ребенок смог пронести в школу холодное оружие.