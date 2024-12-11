Суд отказал в аресте школьника, напавшего с ножом на сверстников в Краснодаре

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Прикубанский районный суд Краснодара отказался заключать под стражу подростка, который обвиняется в причинении школьникам ножевых ранений. Об этом объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила в телеграм-канале.

Вместо ареста суд назначил несовершеннолетнему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Инцидент произошел 6 декабря в школе поселка Российского в Краснодаре. По данным СМИ, один из восьмиклассников напал с ножом на других учеников.

В больницу были доставлены четыре ребенка. Угрозы их жизни нет, уточнила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Полицейские задержали нападавшего на месте, также возбуждено уголовное дело. В свою очередь, глава региона Вениамин Кондратьев поручил разобраться, как ребенок смог пронести в школу холодное оружие.