11 декабря, 17:55Происшествия
Суд отказал в аресте школьника, напавшего с ножом на сверстников в Краснодаре
Фото: depositphotos/andreyuu
Прикубанский районный суд Краснодара отказался заключать под стражу подростка, который обвиняется в причинении школьникам ножевых ранений. Об этом объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила в телеграм-канале.
Вместо ареста суд назначил несовершеннолетнему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Инцидент произошел 6 декабря в школе поселка Российского в Краснодаре. По данным СМИ, один из восьмиклассников напал с ножом на других учеников.
В больницу были доставлены четыре ребенка. Угрозы их жизни нет, уточнила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Полицейские задержали нападавшего на месте, также возбуждено уголовное дело. В свою очередь, глава региона Вениамин Кондратьев поручил разобраться, как ребенок смог пронести в школу холодное оружие.