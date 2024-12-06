Трое учеников пострадали в результате конфликта в школе Краснодара

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В результате конфликта в школе номер 94 поселка Российского в Краснодаре пострадали трое учеников. Они уже под наблюдением медиков, сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время правоохранительные органы работают на месте и разбираются в случившемся.

Предварительно, восьмиклассник напал с ножом на двоих учеников школы, передает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру. По факту произошедшего ведомство проводит проверку.

Как сообщили в ТАСС, в результате конфликта пострадали пять подростков в возрасте 13–15 лет. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, уточнил собеседник агентства в оперативных службах.

Ранее в Белгородской области женщина на глазах у прохожих провалилась под землю. Она упала на трубы. На оказавшуюся в яме женщину продолжила падать тротуарная плитка. Прохожие помогли пострадавшей выбраться, а потом скорая увезла ее в больницу.