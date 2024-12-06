Двое из участников конфликта в школе в Краснодаре состоят на учете

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Двое из участников конфликта в школе номер 94 Краснодара состоят на внутришкольном учете, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного учреждения в части организации учебного процесса, в том числе охраны учреждения и пропускного режима", – заявили в ведомстве.

В прокуратуре также добавили, что держат на контроле ход расследования уголовного дела по факту произошедшего.

Инцидент произошел вечером 6 декабря в школе поселка Российского в Краснодаре. Как писали СМИ, восьмиклассник напал с ножом на других учеников.

В результате нападения были госпитализированы четыре ребенка. По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, угрозы для жизни школьников нет.

Сам напавший был задержан на месте. После произошедшего СК завел уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты краевого следственного управления.