Двое пострадавших в школе Краснодара находятся в состоянии средней степени тяжести

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Двое пострадавших в результате конфликта в школе Краснодара находятся в состоянии средней степени тяжести, у троих – легкие травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

По данным СМИ, 6 декабря восьмиклассник напал с ножом на учеников школы номер 94 поселка Российского в Краснодаре. В результате инцидента пострадали пять подростков в возрасте 13–15 лет.

Отмечается, что сейчас правоохранительные органы работают на месте и разбираются в случившемся.

Ранее в Железногорске Красноярского края задержали подростка по подозрению в убийстве женщины-опекуна. В отношении молодого человека завели уголовное дело об убийстве.

Следствие выяснило, что 15-летний юноша проживал в приемной семье с 54-летней женщиной-опекуном. 1 октября между опекуном и молодым человеком произошел конфликт, в ходе которого он взял нож и нанес женщине несколько ударов в область шеи и грудной клетки.