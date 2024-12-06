Дело возбуждено после конфликта в школе Краснодара

Фото: телеграм-канал SHOT

В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту причинения повреждений учеником одной из краснодарских школ сверстникам. Об этом сообщает телеграм-канал следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты краевого следственного управления. Они проводят все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств инцидента.

Также отмечается, что следствие планирует дать оценку действиям или бездействию должностных лиц учебного учреждения.

Инцидент произошел вечером 6 декабря в школе поселка Российского в Краснодаре. Как писали СМИ, восьмиклассник напал с ножом на других учеников.

В результате нападения были госпитализированы четыре ребенка. По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, угрозы для жизни школьников нет.

Напавший был задержан на месте. В прокуратуре сообщили, что проводят проверку по факту происшествия. Глава региона Вениамин Кондратьев также поручил разобраться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие.