Четыре ребенка госпитализированы после конфликта в школе Краснодара

Фото: телеграм-канал SHOT

Число госпитализированных после конфликта в школе Краснодара детей выросло до четырех. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Следим за ситуацией в Краснодарском крае. На данный момент четыре ребенка госпитализированы. К счастью, угрозы для жизни ребят нет", – написала детский омбудсмен в своем телеграм-канале.

Ситуацию держит на контроле губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Как, в свою очередь, рассказала министр образования Кубани Елена Воробьева, по факту произошедшего будет проведено педагогическое расследование. В настоящий момент ведутся следственные мероприятия, устанавливаются причины произошедшего.

Инцидент произошел вечером 6 декабря в школе поселка Российского в Краснодаре. Как писали СМИ, восьмиклассник напал с ножом на других учеников.

Напавший был задержан на месте. В прокуратуре сообщили, что проводят проверку по факту происшествия. Глава региона Кондратьев также поручил разобраться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие.