06 декабря, 20:18Происшествия
Четыре ребенка госпитализированы после конфликта в школе Краснодара
Фото: телеграм-канал SHOT
Число госпитализированных после конфликта в школе Краснодара детей выросло до четырех. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Следим за ситуацией в Краснодарском крае. На данный момент четыре ребенка госпитализированы. К счастью, угрозы для жизни ребят нет", – написала детский омбудсмен в своем телеграм-канале.
Ситуацию держит на контроле губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Как, в свою очередь, рассказала министр образования Кубани Елена Воробьева, по факту произошедшего будет проведено педагогическое расследование. В настоящий момент ведутся следственные мероприятия, устанавливаются причины произошедшего.
Инцидент произошел вечером 6 декабря в школе поселка Российского в Краснодаре. Как писали СМИ, восьмиклассник напал с ножом на других учеников.
Напавший был задержан на месте. В прокуратуре сообщили, что проводят проверку по факту происшествия. Глава региона Кондратьев также поручил разобраться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие.