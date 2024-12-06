Напавший на учеников в школе Краснодара задержан

Фото: телеграм-канал SHOT

Напавшего на учеников в школе 94 Краснодара задержали на месте происшествия. Сейчас там работают правоохранительные органы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По последним данным, в результате конфликта трое подростков получили ножевые ранения, еще двое – легкие травмы. В больницу в состоянии средней тяжести был доставлен 13-летний мальчик.

"Еще один 15-летний пострадавший с ножевым ранением стопы получает помощь медиков в больнице. 14-летний школьник с переломом носа и сотрясением головного мозга также доставлен в больницу", – уточнили в оперштабе, добавив, что два ученика с легкими травмами от госпитализации отказались

Там также отметили, что пострадавшие и их семьи на профилактическом учете не состоят.

Угрозы для жизни детей, пострадавших при конфликте, нет. Об этом сообщил и губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"Необходимо разбираться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие. Поручил коллегам оперативно выяснить все детали и доложить незамедлительно", – сказал Кондратьев.

Он назвал произошедшее недопустимым.

Инцидент произошел вечером 6 декабря в школе поселка Российского в Краснодаре. Как писали СМИ, восьмиклассник напал с ножом на других учеников.

В настоящее время правоохранительные органы работают на месте и разбираются в случившемся. В прокуратуре также сообщили, что проводят проверку по факту происшествия.