Все дети, пострадавшие при конфликте в краснодарской школе, выписаны из больницы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Из больницы выписали всех детей, которые пострадали в результате конфликта в школе № 94 Краснодара. Об этом сообщается в телеграм-канале Оперштаба региона.

Врачи оказали пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. После этого их отправили на амбулаторное лечение.

Инцидент произошел вечером 6 декабря в школе поселка Российского в Краснодаре. По информации СМИ, один из восьмиклассников напал с ножом на других учеников.

В результате были госпитализированы четыре ребенка. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова уточнила, что угрозы для жизни школьников нет.

Правоохранители задержали напавшего на месте. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. На месте работают криминалисты краевого следственного управления.

Глава региона Вениамин Кондратьев также поручил разобраться, как стало возможным, что в школу было пронесено холодное оружие.