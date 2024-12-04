Задымление в школе на Кубани произошло из-за жженной бумаги

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Задымление в краснодарской школе № 93, откуда были эвакуированы 800 человек, произошло из-за сожженной бумаги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на муниципальный центр управления Краснодара.

Отмечается, что задымление в школе уже ликвидировано. По информации краевого ГУ МЧС, пострадавших нет. Огонь распространился на площади один квадратный метр.

Ранее был полностью потушен крупный пожар в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге. Возгорание произошло днем 1 декабря. По данным МЧС, площадь пожара достигала 1,5 тысячи квадратных метров.