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00:19

Происшествия

Пожар в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге потушен

Фото: МЧС России

Крупный пожар в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге был полностью потушен. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Пожар в Екатеринбурге полностью ликвидирован", – сообщили в ведомстве.

Возгорание на территории промзоны в районе улицы Испытателей произошло днем 1 декабря. По данным МЧС, площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров, а на площади в 400 "квадратов" обрушилась кровля цеха. Один человек пострадал, еще 70 человек сумели самостоятельно эвакуироваться.

Локализовать возгорание спасателям удалось спустя несколько часов.

Новости регионов: кровля горящего цеха обрушилась в Екатеринбурге

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