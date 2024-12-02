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Пожар в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге потушен
Фото: МЧС России
Крупный пожар в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге был полностью потушен. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"Пожар в Екатеринбурге полностью ликвидирован", – сообщили в ведомстве.
Возгорание на территории промзоны в районе улицы Испытателей произошло днем 1 декабря. По данным МЧС, площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров, а на площади в 400 "квадратов" обрушилась кровля цеха. Один человек пострадал, еще 70 человек сумели самостоятельно эвакуироваться.
Локализовать возгорание спасателям удалось спустя несколько часов.
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