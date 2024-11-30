Сотрудники МЧС РФ ликвидировали пожар в центре Москвы

Фото: МЧС Москвы

Сотрудники МЧС РФ ликвидировали возгорание в центре Москвы, пишет пресс-служба столичного управления министерства.

Инцидент случился в помещении для приготовления пищи в 1-м Казачьем переулке. Из здания, до прибытия спасателей, смогли самостоятельно эвакуироваться 8 человек. Специалисты ликвидировали пожар на площади в 5 квадратных метров. Пострадавших не было.

Ранее произошло возгорание в здании в 4-м Верхнем Михайловском проезде. Там горело двухэтажное административное строение. Спасатели ликвидировали пожар на площади в 40 "квадратов". В результате никто не пострадал.

