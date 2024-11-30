Сотрудники МЧС спасли 2 человек на пожаре в Самаре

Фото: МЧС России

Огнеборцы МЧС спасли из пожара в двухэтажном доме Самары двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Огнеборцы МЧС России спасли на пожаре 2 человек. В Самаре загорелась крыша и 2 квартиры на 1 и 2 этаже двухэтажного дома", – указано в сообщении.

Пожарные также эвакуировали из дома 11 жильцов. Возгорание на 350 квадратных метров локализовали 96 специалистов и 35 единиц техники.

Ранее был потушен пожар в жилом доме в подмосковном Жуковском на площади 55 квадратных метров. По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Из горящего здания были спасены 6 человек. Еще 33 человека, в том числе 4 ребенка, самостоятельно эвакуировались.