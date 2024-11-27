Техпомещение автосалона загорелось на 1 600 "квадратах" в Воронежской области

Фото: МЧС России

Техническое помещение автосалона в хуторе Ветряк Воронежской области загорелось на площади в 1 600 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Воронежские огнеборцы МЧС России тушат техпомещение автосалона на 1 600 "квадратах", – указано в сообщении.

В МЧС предупредили, что есть риск распространения огня с пристройки к автосалону. К тушению были привлечены 28 пожарных и 9 единиц техники. Пожар был ликвидирован на 400 "квадратах".

Ранее сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в подмосковном Жуковском по улице Осипенко, в доме 5. Изначально возгорание охватило балкон на 12-м этаже. Позже пожар перекинулся на квартиры на 12-м и 13-м этажах.

Сотрудники экстренной службы спасли 6 человек. Еще 33 человека, проживающих в доме, эвакуировались самостоятельно, в их числе – 4 ребенка.