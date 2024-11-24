24 ноября, 13:05Происшествия
Склад с емкостями из-под горючих жидкостей загорелся в Барнауле на 6 тыс "квадратах"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Склад с автомобильной резиной и емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей загорелся в Барнауле. Площадь пожара составляет 6 тысяч квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
"В Алтайском крае сотрудники МЧС России тушат крупный пожар", – говорится в сообщении.
На месте случившегося задействованы 106 специалистов и 31 единица техники. Кроме того, к тушению огня привлечен пожарный поезд.
Ранее пожар произошел в гостиничном комплексе в подмосковном Дорохове. Огонь охватывал 600 квадратных метров территории оздоровительного комплекса "Лес арт резорт".
На месте было задействовано более 30 специалистов и 8 единиц техники. Возгорание удалось полностью потушить ближе к концу дня.
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